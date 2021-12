Truffe online, conti correnti svuotati: più di 100 casi a Napoli

Allarme conti correnti svuotati: criminali informatici «scippano» quotidianamente ma sistematicamente da pochi euro sulle carte prepagate e anche decine di migliaia di euro sui conti correnti ordinari, lasciando a secco i titolari che hanno la sorpresa solo quando i soldi già sono spariti nel web e le banche non li tutelano e non si assumono la responsabilità.

«Già in centinaia - denuncia l'avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori - si sono rivolti a noi per denunciare le truffe e richiedere il rimborso degli scippi informaticì che, con i moderni sistemi di controllo, non dovrebbero essere una moda ai danni di innocenti correntisti». L'avvocato Pisani segue numerose vittime di truffe online, persone a cui vengono prelevati quotidianamente dai 5 ai 20 euro, soprattutto sulle carte prepagate.

«Spesso - riferisce il legale - le vittime non denunciano perché i tempi e costi della burocrazia scoraggiano le vittime, che evitano di aggiungere altri danni e altra beffa al furto, ma anche tanti titolari di conti correnti che a loro insaputa si ritrovano i conti correnti svuotati con prelievi illegittimi anche di somme oltre 50mila euro». «Attenzione ai contratti - è l'appello di Pisani - e alle clausole vessatorie, anche se standard, imposti dalle banche, che comunque hanno l'obbligo e il dovere di tutelare i propri clienti e non possono fare spallucce di fronte a tali valanghe di furti spesso organizzati anche da chi conosce dati e abitudini dei correntisti. Massima cautela anche nel rispondere e nel gestire sms e mail truffa. Al primo sospetto, denunciare subito e contattare la banca o le Poste per bloccare i conti».

In Italia sono oramai migliaia le truffe telefoniche e in rete, per scippare e svuotare telematicamente i conti correnti. Tecnicamente si chiama «phishing» ed è la nuova ossessione per tutti i correntisti, soprattutto per chi naviga su internet o riceve sms al telefonino fornendo ingenuamente le chiavi per svuotare i conti correnti online. L'avvocato Pisani, vista la gravità del fenomeno e i danni a tanti cittadini, chiede alle società bancarie di «adottare ogni controllo e cautela su tali operazioni truffaldine, evitabili con un rapporto e un contatto con il cliente», al governo di intervenire «con norme ad hoc, prevedendo anche un fondo a tutela delle vittime» e alle autorità competenti di «rafforzare le attività di polizia postale».