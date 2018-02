Tunisino scippa 15enne nei vicoli di Napoli: arrestato dopo l'inseguimento

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 19:37

I poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Nidhal Bechek, tunisino, 24 anni, accusato di tentata rapina.Mentre transitavano su piazza Mancini, gli agenti della volante sono stati attirati dalle urla di alcune persone, che accusavano Bechek di avere tentato di strappare la borsa a una ragazza, 15enne, che disperata stava cercando aiuto.Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’extracomunitario in via Postica alla Maddalena, dove lo stesso, come ultimo tentativo, tentava di nascondersi all’interno di un portone.Il tunisino annovera pregiudizi di polizia, in quanto già nel 2016 era stato condannato con giudizio per direttissima a 10 mesi di reclusione, pena sospesa.Stamani, dopo il rito per direttissima, Nidhal Bechek è stato condannato a un anno e 8 mesi di pena sospesa e 600 euro di multa.