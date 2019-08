Turista investito a Capri: niente eliambulanza, trasporto a Napoli via mare. È grave

Sabato 10 Agosto 2019, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 10:43

Odissea stanotte a Capri per un turista straniero investito da una bicicletta elettrica e che è stato trasportato in idroambulanza a Napoli dopo il fallimento del tentativo di trasporto in eliambulanza.L’uomo era stato portato all’ospedale Capilupi, e qui i sanitari, vista la gravità delle condizioni, avevano stabilito il trasferimento a Napoli con l’eliambulanza che poi si è scoperto non essere disponibile.La notizia dell’assenza dell’ambulanza e del mancato arrivo dell’elicottero ha fatto scattare l’ira del consigliere delegato alla Sanita, il dottor Bruno D’Orazi che ha dichiarato: “La recente soppressione della seconda ambulanza da parte dell’ASL Napoli 1 Centro nelle ore notturne è un fatto gravissimo: in piena estate non possiamo rimanere con una sola ambulanza che viene utilizzata anche per soccorrere pazienti non ospedalizzati. Bisogna che le ambulanze lavorino h24”.I sanitari dopo verso intubato l’uomo hanno dovuto ricorrere all’idroambulanza che ha atteso in banchina l’attesa dello straniero in gravissime condizioni.Dopo aver stabilizzato e intubato lo straniero, il comandante Antonio Ricci ha messo in moto tutti i meccanismi necessari per far partire l’idroambulanza in dotazione alla Capitaneria di Porto di Capri, arrivata al molo Beverello alle 3 del mattino e qui ha affidato all’ambulanza l’uomo le cui condizioni si erano nel frattempo aggravate.