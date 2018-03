Ucciso per errore, presi i killer di Ciro. La sorella: piango di gioia, finito incubo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Marzo 2018, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 08:55

Mary Colonna sorride, parla con entusiasmo ed esprime la gioia del momento. Gli occhi verdi però tradiscono una malinconia e si riempiono spesso di lacrime. Da quel maledetto 7 giugno di due anni fa, non ha mai smesso di impegnarsi affinché fosse fatta giustizia per il fratello Ciro, vittima innocente di un agguato in un circolo privato di Ponticelli, dove l’unico obiettivo era Raffaele Cepparulo. La notizia che i presunti assassini hanno finalmente un nome ha portato una ventata di serenità in casa Colonna al Lotto O. Tuttavia resta il dolore per una perdita assurda, un vuoto che nessun tribunale potrà mai colmare.Mary come ha saputo la notizia degli arresti?«Mancava poco alle nove quando l’avvocato Marco Campora mi chiama sul cellulare. Mi ha chiesto: “Mary hai saputo? Hai letto su internet?”. Io ero sveglia da poco e non avevo aperto neanche i social quindi ero all’oscuro di tutto. Gli ho chiesto cosa fosse successo e lui ha detto solo: “Li hanno presi”. Ho urlato, sono corsa nell’altra stanza da mia madre Adelaide abbiamo iniziato a piangere dalla gioia, ci siamo abbracciate forte. Poi abbiamo telefonato a mio padre Enrico, che fa il camionista e ora è ad Alessandria. Ha urlato “finalmente” poi è esploso in un pianto. È stato come rivivere il giorno della tragedia».Perché rivivere quel giorno?«Perché la notizia ha fatto riaffiorare il dolore che proviamo da ormai quasi due anni. Siamo felici perché è stata fatta giustizia, finalmente chi ha ucciso mio fratello ha un nome e un volto, ma non riesco a godere appieno questa felicità perché Ciro non è più con noi. Nessuna giustizia ce lo porterà indietro. Senza contare le brutte voci su di lui».