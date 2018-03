Lunedì 26 Marzo 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 08:34

i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della locale Dda nei confronti di 8 elementi di spicco dei clan camorristici Rinaldi e “Pazzignani” ritenuti responsabili di omicidio aggravato da finalità mafiose e detenzione di armi da guerra.L’indagine ha identificato mandanti ed esecutori del duplice omicidio consumato il 7 giugno 2016 in un circolo privato a Ponticelli che aveva come obiettivo Raffaele Cepparulo, appartenente al clan rivale degli “Esposito-Genidoni”, e in cui rimase ucciso Ciro Colonna, un 19enne presente in quel circolo ma estraneo a contesti criminali.