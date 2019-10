CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:33

Hanno atteso che si concludesse l'evento, che sullo show finale del San Paolo calassero le luci, per dare inizio alle loro verifiche. E appena pochi giorni dopo la fine dei giochi, la Procura ha messo la freccia, decidendo di uscire - anche se in parte - allo scoperto. Blitz, acquisizioni di atti, raccolta di informazioni, i pm indagano sulle Universiadi, puntando la propria attenzione sulla gestione della torta più importante, sotto il profilo commerciale: l'ospitalità offerta agli atleti provenienti da tutto il mondo sulle navi di due importanti compagnie di navigazione, al centro di un villaggio galleggiante creato ad hoc per l'evento; e sulla questione dei trasporti, a proposito di transfert, charter, servizi navetta e traduzione, che hanno consentito agli staff di atleti di raggiungere stadi e palazzetti in mezza regione, muovendosi sempre e comunque da lì, dalle acque del porto di Napoli. Una svolta investigativa resa necessaria da quanto trapelato da alcune indagini condotte dal pool mani pulite, specializzato a ad esplorare reati legati alla pubblica amministrazione, che ha spinto gli inquirenti ad analizzare alcuni contratti tra la Aru (agenzia regionale delle universiadi) e due compagnie di navigazione: sotto i riflettori finiscono così i rapporti tra la cabina di regia regionale da un lato, Costa crociere e Msc dall'altro, vale a dire due colossi che hanno fornito i servizi utili ad ospitare gli atleti e i loro staff.