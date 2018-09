Universiadi, domani torna a Napoli la delegazione Fisu per verificare i lavori

Lunedì 10 Settembre 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 19:57

Torna domani a Napoli la delegazione tecnica della Fisu, la Federazione internazionale sport universitari, per quattro giorni di riunioni tecniche in avvicinamento alle Universiadi di Napoli 2019. La delegazione sarà guidata dal direttore della Fisu, Marc Vandenplas, e farà il punto con la struttura commissariale e con l'Aru sugli step di avanzamento dell'organizzazione, in particolare dopo la riunione che si è tenuta in Regione Campania venerdì sera con tutti gli enti che stanno lavorando alla preparazione dei Giochi.I temi in esame nei prossimi giorni saranno il reclutamento della forza lavoro, il villaggio degli atleti, la sistemazioni degli atleti e delle delegazioni, l'organizzazione delle gare sportive e i servizi alle delegazioni, la tecnologia e gli impianti sportivi. Le riunioni tecniche fanno parte del percorso di avvicinamento condiviso tra Fisu e comitato organizzatore di Napoli 2019 anche in vista del comitato esecutivo della Fisu in programma a Losanna a fine mese.