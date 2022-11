Uomini in posa contro la violenza sulle donne nel Tennis Club Petrarca

Dodici soci di Round table 18 Napoli e Club 41 Napoli hanno posato per una serie di fotografie scattate da Lorenzo Cabib, noto fotografo ritrattista, classe 1986 e autore di mostre in tutta Italia, nei saloni del Tennis Club Petrarca, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lo scorso 25 novembre.

«L’obiettivo è sensibilizzare soci e cittadini verso questa piaga sociale, un fenomeno allarmante che durante la pandemia è aumentato, facendo registrare nel 2021 un femminicidio ogni quattro giorni», spiega il vicepresidente nazionale del Club 41 Italia, Nicola Ciccarelli, che ha voluto l’iniziativa. «Siamo soddisfatti per aver dato il nostro piccolo contributo contro la violenza di genere. L'appuntamento rientra nelle attività che i club hanno avviato quest'anno insieme, all'insegna della legalità».

«Round table 18 e Club 41 - spiega Giovanni De Vivo, presidente Rt18 Napoli - sono club di soli uomini, differenziati per età, che in quanto tali prima di tutto rispettano le donne. Cabib ha sposato con grande generosità e convinzione la nostra voglia di veicolare il messaggio alla base della giornata del 25 novembre, regalandoci dodici ritratti fotografici dei soci presenti. È molto importante non spegnere mai i riflettori su quella che è l’inaccettabile piaga della violenza di genere».