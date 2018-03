La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L'uomo, 50 anni, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione Campania sta perlustrando la zona con l'ausilio di due droni. Attraverso la termocamera, si legge in una nota della Protezione Civile, viene effettuata in tempo reale una scansione fotografica del territorio con risoluzione 3D. Le immagini vengono infatti trasmesse a terra ed analizzate dal personale. L'attività è svolta a supporto delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco impegnati sul campo.

Venerdì 9 Marzo 2018, 18:46

