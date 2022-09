Uomo di 2 metri terrorizza le donne in strada e ne aggredisce 4: arrestato a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Un uomo alto due metri e di grossa stazza terrorizza le donne della città, aggredendone violentemente quattro e mandandone una in ospedale. Arrestato dalla polizia Municipale del Comando di Torre del Greco, agli ordini del comandante Salvatore Visone. O.F., 29enne tossicodipendente di Ercolano con problemi psichiatrici e precedenti è stato arrestato dagli agenti della polizia Municipale, coordinati dal tenente Gerardo Visciano, dopo aver aggredito quattro donne nel giro di pochi minuti.

Alto 1,95 metri e dal peso di oltre 150 chili, prima ha seminato panico in Villa Comunale dove ha aggredito, senza motivo, tre giovani donne tra cui una turista inglese di 18 anni. Poi, nel recarsi in Vesuviana, in via Maresca ha aggredito violentemente, con calci, pugni e spintoni, una donna di 73 anni mentre se ne stava fuori la porta di casa sua. Allertati, gli agenti della polizia Municipale si sono messi sulle tracce dell’omone che stava seminando terrore, trovandolo seduto su una panchina del piazzale della Circumvesuviana.

Mentre cercavano di identificarlo, l’uomo ha reagito facendo resistenza contro ben 5 agenti. Così è stato arrestato per lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Stamattina, al Tribunale di Torre Annunziata, il giudice Fernanda Iannone ha convalidato l’arresto restringendo lo ai domiciliari. S.A., la 73enne aggredita con forza è stata portata al Pronto Soccorso del Maresca dove le è stato riscontrato un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni. La signora anziana è l’unica ad aver sporto denuncia.