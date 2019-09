CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si dice un delinquente incallito. Dopo aver firmato presso la caserma dei carabinieri, misura cautelare per un furto commesso insieme al padre a Padova lo scorso 6 settembre, ha rubato il borsello da moto del militare che lo aveva fatto firmare. Un furto commesso nel cortile della caserma di Grumo Nevano, dove era posteggiato il mezzo a del carabiniere in servizio. Cosimo Castaldo, 22 anni, ma già tanti precedenti penali, mezz'ora dopo la scoperta del furto è stato arrestato alle Vele di Scampia dai militari di Grumo Nevano, diretti dal maresciallo Antonino Bruno, che hanno anche recuperato il bottino: ora il giovane è in attesa di essere processato per direttissima. Resta il «mistero» del gesto. Un atto assurdo, visto che gli spazi esterni della caserma sono videosorvegliati o magari uno sfregio, una sfida sfrontata nella eterna lotta tra guardie e ladri, oppure ancora un'impresa criminale di cui vantarsi con gli amici per aver rubato in casa dei carabinieri.