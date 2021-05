Vaccini in Campania, 58.713 somministrazioni in 24 ore

Sono 2.679.462 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12.30 di oggi, giovedì 20 maggio. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 58.713 le somministrazioni di vaccino in più.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.915.553 cittadini; di questi, 763.909 hanno ricevuto la seconda dose.

L'unità di crisi della Regione Campania comunica inoltre che da oggi è attiva la piattaforma online della Regione Campania per l'aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni.

La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione, sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie.