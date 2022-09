Vaccini contro il Covid a Napoli: 93 gli immunizzati della prima ora

Lotta al virus di nuovo al via. È ripartita anche a Napoli oggi la nuova campagna di vaccinazione contro il Covid, con la quarta dose con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax ritenuti contro le varianti che si stanno diffondendo. In mattinata sono stati 93 i vaccinati nell'hub della Fagianeria nel parco di Capodimonte, qualche altra decina le dosi somministrate nelle farmacie e negli altri centri dell'Asl Napoli1. A farsi avanti, in prevalenza, cittadini dai 70 ai 79 anni, 32 complessivamente, seguiti da quelli dai 60 ai 69 anni, che sono stati 27. Al momento a Napoli non è prevista la prenotazione per la somministrazione che scatterà solo quando l'Asl registrerà un aumento delle richieste. L'Asl ha iniziato anche a inviare sms ai napoletani per spingerli a vaccinarsi per affrontare al meglio l'autunno in arrivo, e questo vale soprattutto per gli anziani e i fragili.