Vaccino Covid a Napoli, la campagna continua: «Dubbi su AstraZeneca ma ci affidiamo alla scienza»

Proseguono le vaccinazioni degli ultraottantenni e del personale scolastico alla Mostra d'Oltremare dove, da questa mattina, sono in tanti ad essersi presentanti nonostante i timori degli ultimi giorni. Paure che nessuno nasconde, rispetto al vaccino AstraZeneca, ma che non sembrano essere così forti da impedire la somministrazione del siero. Anche se non è così per tutti. C'è anche chi, dopo aver sentito delle ultime complicazioni, ancora da accertare, preferirebbe non sottoporsi all'iniezione e attendere il tempo giusto per le verifiche definitive.

«Non capisco perché – affermano in strada – ci sia tutta questa fretta. Va fatta chiarezza ed è giusto vedere anche quello che accade in altri paesi che ci sono passati prima di noi. Non è una lotteria e bisogna fare attenzione. Se questo vaccino desta preoccupazioni è necessario riportare la tranquillità tra la cittadinanza attraverso le dovute analisi. Nessuno deve correre perchè adesso è importante uscire da questa pandemia ma con la dovuta serenità». Tra il personale scolastico però sembra esserci una sola idea comune: il vaccino va fatto perchè è un dovere prima di tutto morale ed utile alla collettività.

«Nessun panico – dicono gli insegnanti in fila – perché dopo un anno di pandemia è l'unica alternativa che abbiamo. Ora come ora non possiamo farci soggiogare dai timori che evidentemente stanno condizionando tante persone. Su una così vasta vaccinazione di massa purtroppo sono eventi che si sono sempre verificati e che crediamo si verificheranno ancora. Ma i benefici superano di gran lunga le nostre paure. La cosa giusta da fare è affidarsi alla scienza e non farsi prendere dal panico perché i vaccini sono sicuri e necessari alla ripartenza del paese».

Ultimo aggiornamento: 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA