Marano, ennesimo raid nell'area archeologica: sradicato il monumento

Ennesimo raid dei vandali nella villa comunale di Marano , al cui interno è situato un monumento funerario di epoca romana. Ignoti hanno fatto irruzione nella notte: hanno sradicato frammenti del momunento e divelto pali sui cui erano stati posizionati i cartelli con i riferimenti storici del "Ciaurro".fatti si ripetono ormai con una frequenza impressionante e le forze dell'ordine sospettano che non si tratti di giovani vandali, che entrano la notte nel sito non sorvegliato e videosorvegliato, ma che vi siano ben altri disegni e intenti. Le telecamere mancano da tempo immemore. L'area è vincolata dalla soprintendenza ai beni archeologici. Sul posto i vigili urbani e i tecnici comunali per le verifiche del caso.