Raid notturno dei vandali, auto devastate nel Napoletano

Domenica 16 Giugno 2019, 16:37

Teppisti in azione nella notte tra sabato e domenico lungo via De Gasperi, la strada che conduce alla via del mare a Torre del Greco: devastate tre auto, caccia ai vandali. Raffica di raid nella notte appena trascorsa lungo l'arteria che conduce alla Litoranea: almeno tre vetture, parcheggiate regolarmente dai proprietari lungo il ciglio del marciapiedi lato mare, sono state pesantemente danneggiate. Vetri completamente rotti, specchietti laterali divelti, fanalini spaccati di netto: le tre vetture presentano la carrozzeria fortemente rovinata.I colpi sono stati messo a segno tra le 3 e le 5 del mattino, nessun testimone, nessuna telecamera di videosorveglianza a riprendere gli episodi. La scoperta all'alba questa mattina quando i proprietari delle auto sono usciti di casa. «Sono vandali, perditempo, criminali da strapazzo: non c'era nulla da rubare all'interno, hanno rotto i finestrini per sport», la rabbia degli automobilisti. «Non è la prima volta: già qualche settimana fa le nostre auto sono state oggetto di raid vandalici, siamo stufi: vogliamo più controlli e sicurezza».