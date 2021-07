Vandalizzato bene confiscato a Quarto «Danni per 80 mila euro»

Danni per oltre 80 mila euro in un bene confiscato (un appartamento) assegnato al Comune di Quarto. Il sindaco Antonio Sabino e i funzionari comunali hanno denunciato la vandalizzazione dei locali, dei bagni in particolare, presi letteralmente a martellate dai malviventi.

Il bene, ubicato nel centro del comune flegreo, fu confiscato a un pregiudicato ritenuto affiliato al clan Grassi di Soccavo. I fatti sono stati denunciati dall'amministrazione cittadina ai carabinieri della locale tenenza. Seguirà anche un esposto in prefettura, che da tempo monitora la situazione relativa alla gestione dei beni confiscati a Quarto.