Pestaggi in cella, striscione davanti al carcere femminile di Pozzuoli

Secondo quanto si è appreso, lo striscione contro la Polizia Penitenziaria comparso a Pozzuoli era stato in un primo momento affisso sulle impalcature allestite all'esterno dell'entrata principale del carcere femminile. Successivamente, la scritta è stata rimossa.

Così come accaduto in diverse località, per striscioni dai contenuti analoghi, l'episodio ha suscitato timori in agenti della Penitenziaria ai quali il provveditore reggente che ha sostituito Antonio Fullone, l'ex provveditore delle carceri della Campania destinatario di una misura cautelare nell'ambito dei pestaggi in carcere a Santa Maria Capua Vetere, ha consigliato di recarsi in servizio non indossando la divisa ma in abiti civili.