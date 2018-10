Lunedì 1 Ottobre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in occasione della visita a Napoli del ministro dell’Interno Matteo Salvini, prevista per domani martedì 2 ottobre, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade cittadine. In particolare è stato istituito il seguente dispositivo di traffico in alcune strade della città a partire dalle ore 00,01 fino a cessate esigenze.Sospensione degli stalli di sosta liberi e a pagamento, degli stalli di sosta autorizzati e degli stalli di sosta riservati ai motocicli, nelle seguenti strade: piazza Trieste e Trento; piazzetta Carolina; vico Venezia, ambo i lati, dall’angolo con Via Milano fino all’angolo con Vico Milano; via Milano, ambo i lati, dall’angolo con Via Venezia fino all’angolo con via Palermo; via Venezia, solo lato Chiesa, dall’angolo con Via Torino (alt. civ. 37) fino all’angolo con Vico Milano.Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta fino a cessate esigenze in: piazza Trieste e Trento; piazzetta Carolina; vico Venezia, ambo i lati, dall’angolo con Via Milano fino all’angolo con Vico Milano; via Milano, ambo i lati, dall’angolo con Via Venezia fino all’angolo con via Palermo; via Venezia, solo lato Chiesa, dall’angolo con Via Torino (alt. civ. 37) fino all’angolo con Vico Milano.