Vasto incendio, chiusa la Domitiana: gente in strada per paura e colonna di fumo nero

Domenica 25 Agosto 2019, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Ancora fiamme a Pozzuoli dopo l’incendio di ieri che ha interessato Monteruscello. Questa volta sono due i focolai a Licola nei pressi del depuratore di Cuma. Chiusa dalla polizia municipale di Pozzuoli la Domiziana con il traffico che è stato fatto defluire su viale dei Platani. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco il cui tempestivo intervento ha evitato che le lingue di fuoco si propagassero ulteriormente e arrivassero vicino alle abitazioni. Ad andare a fuoco sterpaglie e vegetazione incolta.Alta la colonna di fumo con la gente che si è riversata per paura in strada. Secondo una prima indagine dei pompieri sembra più che probabile la matrice dolosa e non è escluso che si possa trattare della stessa regia criminale del rogo di ieri che ha interessato il quartiere di Monterusciello.