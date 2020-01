Venanzoni (Pd): a Napoli crolla la differenziata, l'assessore Del Giudice si dimetta

L'ultima emergenza rifiuti? Per il consigliere Pd, Diego Venanzoni, è colpa di Raffaele Del Giudice che, a suo parere, si deve dimettere. "L'assessore all'ambiente riconosca il fallimento e si dimetta, la situazione, non solo di queste ultime settimane, dimostra che non erano solo i vertici di Asìa a non funzionare, ma lui in primis essendo responsabile da anni di questo delicato settore".



Venanzoni elenca una serie di dati. La raccolta differenziata a Napoli è scesa di più di 10 punti percentuali mensili "conquistati a fatica e grazie ai finanziamenti della Regione Campania, ultimo quello di 18 milioni di euro e il pagamento dell'80% dei 240 lavoratori Cub destinati proprio alle attività per la raccolta differenziata che doveva essere incrementata di 8 punti percentuali in due anni invece che registrare questo calo catastrofico", sostiene il consigliere Pd secondo il quale la quantità di rifiuti non è aumentata per la presenza dei turisti come sostengono l'assessore e lo stesso sindaco, ma ono aumentati i rifiuti indifferenziati destinati agli Stir, è perché sono diminuiti quelli differenziati.



"Sfido l’assessore a mostrare i dati ufficiali, sia delle quantità totali di rifiuti raccolti e sia sulle percentuali di differenziata degli ultimi novembre e dicembre, informazioni che già sono in suo possesso, invece di nasconderli per evitare di commettere ancora clamorosi errori", conclude Venanzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA