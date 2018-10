Vende prodotti per la casa e nel «tempo libero» spaccia droga: arrestata

Lunedì 1 Ottobre 2018, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Arrestata per spaccio titolare di un negozio di detersivi: nascondeva in casa 400 grammi di hashish e soldi contanti di dubbia provenienza. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, nel corso di un’operazione ad alto impatto nel week end, hanno arrestato la 33enne già nota alle forze dell’ordine Marianna Farese, titolare di un negozio di casalinghi a pochi passi dalla caserma Dante Iovino.Nel corso di una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 400 grammi di hashish e di 415 euro in contanti. Giudicata per direttissima al Tribunale di Torre Annunziata, la donna è stata sottoposta all’obbligo di firma davanti all’autorità giudiziaria fino a conclusione del processo a fine ottobre.Le indagini erano cominciate qualche giorno fa e dopo una serie di accertamenti, una volta sicuri della detenzione dello stupefacente, i militari hanno perquisito la casa della donna e hanno trovato quattro plance di hashish dal peso totale di 400 grammi e 415 euro. La donna, che già era stata scoperta qualche mese fa in possesso di stupefacenti, non ha dato alcuna informazione sulla provenienza della droga e dei contanti. Così è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.A Cercola, invece, è stato arrestato per violazione dei domiciliari Carmine D’Alessandro di 38anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Mentre ad Ercolano manette ai polsi al 49enne Savino Briola, a cui è stato notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli; dovrà scontare 3 mesi per un furto commesso a Portici.