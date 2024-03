“Verso il Giubileo 2025, pellegrini di speranza”. Se ne parlerà nel corso di un convegno sabato 9 marzo alle ore 11 (Basilica capitolare di Santa Restituta nel Duomo di Napoli) ai massimi livelli ecclesiali e istituzionali. Dopo i saluti di don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, e Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, l’introduzione di Mario Russo Cirillo, direttore dell’Opera napoletana pellegrinaggi che ha il compito di organizzare il flusso di fedeli. Relazione dell’arcivescovo Rino Fisichella, pro prefetto del dicastero per l’evangelizzazione cui il Papa ha affidato l’organizzazione dell’Anno Santo, come già avvenne per quello straordinario della misericordia.

Interverranno il presidente della Conferenza Episcopale Campana, monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I lavori saranno moderati dal giornalista vaticanista Francesco Antonio Grana.