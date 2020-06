Incendi sul Vesuvio, operativi due presidi fissi dei vigili del fuoco per combattere i piromani

Due presidi fissi dei vigili del fuoco operativi fino al prossimo 15 settembre. E' partita la campagna antincendi boschivi del parco nazionale del Vesuvio. Anche quest'anno l'ente, facendo tesoro dei risultati ottenuti nel 2018 e nel 2019 nel contrasto e nella prevenzione agli incendi boschivi, ha rinnovato la convenzione con la direzione regionale della Campania dei vigili del fuoco: i due presidi fissi avranno in dotazione quattro mezzi fuoristrada con moduli antincendio che l'ente parco ha consegnato ai Vigili del Fuoco.

LEGGI ANCHE Trafficavano stupefacenti tra l'Italia e la Spagna, nove arresti dei carabinieri

«Nel 2018 e 2019 - spiega il presidente del parco nazionale del Vesuvio Agostino Casillo - abbiamo sperimentato e messo a punto un modello di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, ottenendo come risultato l'azzeramento degli incendi nel parco. La collaborazione con i vigili del fuoco con i due presidi fissi, insieme al sistema di videosorveglianza, realizzato dall'ente e messo a disposizione del reparto parco dei carabinieri forestali, oltre al nuovo piano antincendi boschivi, consolidano le attività di sorveglianza e tempestività di intervento in caso di incendio». «Un grosso aiuto lo chiediamo anche ai cittadini - conclude il presidente Casillo - che visitano il parco dopo un periodo che ci ha visti fermi a causa dell'emergenza Covid19, per evitare di creare situazioni di pericolo e segnalare tempestivamente ogni inizio d'incendio ai numeri dedicati». «Poiché è accertato purtroppo che la generalità degli incendi è di natura dolosa o quantomeno colposa - afferma Giovanni Nanni, direttore dei vigili del fuoco Campania - I due presidi realizzeranno una condizione di massima prossimità ai luoghi più vulnerabili ad azioni incendiarie. Con indubbia e accresciuta efficacia di azione nel contrasto degli incendi di vegetazione».

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA