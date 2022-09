Via Chiaia a Napoli, ponteggio si stacca a causa del maltempo: via ai lavori di rimozione

Paura a via Chiaia. Dopo l'allerta meteo arancione di ieri a Napoli, forte raffiche di vento e forti scrosci d'acqua hanno causato la rottura di una porzione di ponteggio che si è staccata da uno storico edificio in via Chiaia a Napoli.

L'imponente impalcatura edile si sarebbe staccato intorno alle 21:30, rimanendo però sospesa senza precipitare al suolo, nè causando danni a passanti o agli edifici nelle vicinanze.

Sono intervenuti sul posto gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona. Questa mattina sono state avviate le operazioni di rimozione del ponteggio.