Napoli, petardi sui passanti a via Foria: la babygang del sabato sera

Domenica 28 Ottobre 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 23:30

Sabato scorso, le nove di sera a via Foria. Nella lunga fila di auto incolonnate nel traffico iniziano a zigzagare quattro scooter. A bordo, coppie di minorenni, bambini che avranno sì e no nove-dieci anni, non di più. Su un paio di quei motorini ci sono anche un paio di ragazzine con minigonne mozzafiato e trucco pesante, volgare, su occhi e labbra che le trasformano in una caricatura pacchiana di piccole Barbie. L’allegra comitiva viaggia, inutile dirlo, senza indossare il casco, e per di più su ciclomotori ai quali è stato asportato il targhino. Poi - all’improvviso - si odono dei colpi secchi: tra i passanti c’è chi teme che stia andando in scena una «stesa» o, peggio ancora, che siano entrate in azione le pistole dei killer e che si stia consumando un agguato. Panico totale.