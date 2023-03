Il palazzo del Consiglio regionale si trasforma in un set per un videoclip neomelodico. Nell’isola F13, la torre che ospita la sede dell’assemblea campana, il cantante Natale Galletta e il regista Marco Cantone hanno girato una settimana fa il video di “Nun ’a voglio chiù», ultimo singolo del neomelodico. La clip è stata anche pubblicata sul canale YouTube dell’artista due giorni fa e ha già superato le 22mila visualizzazioni. Peccato che nessuno abbia autorizzato il girato. Non esiste nessun via libera alle riprese da parte degli uffici del Consiglio regionale, tantomeno della segreteria generale o della presidenza. È già pronto un «approfondimento» per verificare quanto accaduto.

L’unica cosa certa è che a ospitare la troupe, cantante compreso, sia stato il consigliere regionale Fulvio Frezza, che nel video compare in un cameo dopo un minuto e 52 secondi. «Non ci sono i loghi della Regione nel video ed è stato girato tutto su un pianerottolo - si difende il consigliere - La location non è individuabile, se non da chi conosce la sede. Quindi per me non si tratta di un luogo istituzionale, ma di un corridoio». In realtà al secondo 34 il simbolo della Regione si intravede chiaramente accanto alle porte di entrambi gli ascensori. Loghi che spariscono invece in un’altra ripresa, in cui appare una sorta di targa dorata con il nome di Galletta, il nome del regista e il titolo della canzone.

La clip racconta di due ragazzi che si intrattengono nei corridoi di un ufficio immaginario - appunto quelli dell’isola F13 - con la telecamera sistemata stile “Camera cafè”. Un flirt tra i due protagonisti fino a quando scatta la scintilla: effusioni, abbracci, baci e nel finale c’è anche una scena piccante, girata tra le fotocopiatrici sistemate ai piani e una delle tante finestre del palazzo. «Il video non è stato autorizzato - spiega il presidente dell’assemblea Gennaro Oliviero - Sarà stato anche un amico che è andato a trovare Frezza in ufficio, ma non c’è alcuna autorizzazione per quelle scene».

Si vocifera che dal Consiglio qualcuno - sia dalla maggioranza che dall’opposizione - possa richiedere al cantante il ritiro del video. Frezza tenta di gettare acqua sul fuoco: «L’amico Galletta avrebbe dovuto girarlo sulla terrazza dell’isola F10, che non è luogo istituzionale. A causa del maltempo è saltato tutto e mi ha chiesto gentilmente di poter utilizzare alcuni spazi del palazzo: corridoio e ascensore. Tutto questo senza scopi di lucro. Ci tengo a chiarire che nessuno ha percepito soldi.

L’urgenza di dover girare era legata ad alcuni accordi commerciali del cantante, che avrebbe dovuto pubblicare il video entro una certa data, l’8 marzo». Sul suo profilo Facebook il consigliere napoletano, appena una settimana fa, scriveva in un post: «Poco fa con gli amici Natale Galletta e il regista Marco Cantone, fratello di Emiliana, che sono passati a salutarmi dopo aver registrato un video per il nuovo album di Natale» con foto allegate.



Per Frezza «non c’è stata alcuna violazione. Ho solo dato l’opportunità ad un artista in difficoltà di fare due riprese e qualche foto, tutto qui. Non ci sono interessi economici dietro questa cosa». E incalza: «Sfido chiunque non sia mai entrato nella torre F13 a sostenere che si tratta della sede del Consiglio regionale. Chi lo fa cerca soltanto di trovare il pelo nell’uovo. Non esiste alcun regolamento che vieti riprese nei ballatoi o accanto agli ascensori. È un luogo di transito non una sala: che autorizzazione dovevamo chiedere?». Non è dello stesso avviso il presidente Oliviero: «Domani mattina (oggi per chi legge, ndr) invierò una nota al consigliere in cui chiarirò che cose del genere non sono assolutamente consentite in una sede istituzionale. Bisogna distinguere le istituzioni da altro».