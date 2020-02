LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rinascita di Villa Fernandes comincia domani con un nuovo inizio per il. La storica struttura del ‘900, nel cuore di Portici, sarà undove potranno intrecciarsi le realtà del mondo associativo e del volontariato insieme alla collaborazione delle forze istituzionali e della cittadinanza attiva.Il progetto realizzato dalla Fondazione Con Il Sud insieme alla Fondazione Peppino Vismara, al Comune di Portici e ad altri 22 partner di associazioni fortemente radicate sul territorio, trasformerà la Villa in uno spazio creativo in cui far dialogare la cultura con il lavoro, la scienza con la formazione, le attività laboratoriali con la comunità e le nuove generazioni con l'Europa.La prima “pietra” del nuova vocazione del bene confiscato, sarà posta simbolicamente domani con una giornata inaugurale che darà l’avvio ad un fine settimana ricco di appuntamenti e iniziative.che attraverserà la città invitando la cittadinanza a raggiungere la Villa per il taglio del nastro.A seguire, ci saranno i saluti istituzionali con ospiti il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, il cardinale Crescenzo Sepe, l’arcivescovo della diocesi di Napoli, Carlo Borgomeo, il presidente della Fondazione Con Il Sud, Antonio Capece in rappresentanza anche dei 22 partner del progetto "Villa Fernandes" e Stefano Consiglio, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II di Napoli. Tra gli invitati a partecipare, si attende anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In veste di moderatrice, Elena Scarici, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e di Nuova Stagione.La programmazione culturale del bene comune sarà subito caratterizzata da eventi trasversali aperti a tutti. Venerdì 28 febbraio, alle 18:00, Villa Fernandes in collaborazione conpresenterà il romanzo "Le creature" (Rizzoli, 2020) di. Per l’occasione, ci sarà un momento di dialogo con l'autore, giornalista e con Marcello Sannino, regista. A seguire aperitivo e musica conSabato 29 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13:00, spazio a laboratori, rivolti a famiglie e bambini, dedicati al riciclaggio, le letture al buio, la robotica e lo screening per l'individuazione dei disturbi dell'apprendimento. Nel pomeriggio, dalle ore 18.00, due eventi pensati soprattutto per i giovani: la performance teatralizzata Abbracciamo la pace a cura degli allievi del, e la Battle Freestyle con Joe Sannino, Spettro al microfono e Bravery alla giuria.L’appuntamento per l’inaugurazione di Villa Fernandes e della sua nuova veste di bene comune è domani, giovedì 27 febbraio alle ore 17.30 nella splendida struttura restaurata a Portici, in via Diaz, al civico 144.