Villette con piscina in un terreno destinato all'agricoltura: sequestri a Napoli

Avevano realizzato sei villette unifamiliari, tre addirittura con piscina, su un terreno agricolo ricadente nel territorio della IX Municipalità di Napoli (Pianura-Soccavo) grazie a una lottizzazione abusiva: la Polizia Locale di Napoli ha sequestrato una vasta area, ampia 15.500 metri quadrati, che si trova al civico 118 di via Pallucci. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della V Sezione della Procura della Repubblica (pm Visone) che si occupa di reati ambientali. La zona residenziale sorta illegalmente è dotata anche di opere di urbanizzazione: una strada in parte asfaltata e in parte in terra battuta e brecciame, impianto fognario, illuminazione, allacci all'acqua, luce e fogne, realizzate grazie a dichiarazioni e attestazioni sulle quali sono in corso accertamenti. L'autorità giudiziaria ha disposto lo sgombero dell'area entro il prossimo 31 ottobre.

Martedì 16 Ottobre 2018, 19:51

