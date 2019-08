Martedì 6 Agosto 2019, 12:41

E' stato arrestato per aver violato il regime degli arresti domiciliari. I carabinieri hanno catturato stamani Giuseppe Assenzo, esponente del clan Orlando operante nei comuni di Marano, Quarto e Calvizzano. L'uomo era da tempo in regime di arresti domiciliari nel comune lucano di Pomarico. Giuseppe Assenzo fu catturato circa due anni fa nell'ambito di una importante operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sulle estorsioni compiute nel comune di Calvizzano. L'affiliato alla potente cosca di Marano, in particolare, avrebbe estorto denaro all'ex assessore e vicesindaco del comune di Calvizzano Antonio Di Rosa.