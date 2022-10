Violento temporale flagella Capri: strade allagate, cade un albero sulla provinciale

A partire dalle 07.00 di questa mattina, una forte tempesta di acqua e vento si è abbattuta sull’isola provocando allagamenti nelle stradine del centro storico e nella via delle boutique più famose dove sono saltati anche decine di tombini. La caduta di un albero sulla provinciale Anacapri - Marina Grande ha bloccato per alcuni minuti il traffico veicolare provocando lunghe code di automezzi che si recavano al porto per le partenze.

Decisivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione di Capri della squadra 10B, coordinati dal caposquadra Gaetano Leazza che ha messo in campo uomini e mezzi in servizio presso la stazione isolana. Il temporale che è durato oltre un’ora ha provocato disagi alla cittadinanza e agli studenti che si recavano a scuola. Fortunatamente però oltre gli allagamenti e il fiume d’acqua che ha interessato anche Via camerelle, la strada dello shopping, non si sono registrati danni alle persone, ma solo alle attività commerciali e ai titolari delle boutique che sono state invase dall’acqua.