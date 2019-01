Lunedì 21 Gennaio 2019, 22:08

Mercoledì 23 alle 10:30 commemorazione in ricordo delle vittime della voragine di Secondigliano, verrà deposta la corona di alloro in dono dal Comune di Napoli dai ragazzi della scuola Giovanni Pascoli II. Saranno presenti istituzioni locali e centrali, la cerimonia è stata patrocinata dal Comune di Napoli.Accadde alle 16.20 del 23 gennaio 1996. All'interno di una galleria, si verificò una fuga di gas che subito dopo provocò una fortissima esplosione, causa la perforazione di una tubatura di gas metano all'interno della galleria. L'esplosione prende in pieno i palazzi del quadrivio, dove l'ala di una palazzina di tre piani, quest'ultima con un'ordinanza di sgombero emanata proprio pochi giorni prima, crolla, causando un'imponente incendio e facendo franare il tutto, aprendo una voragine larga circa 30 meti che inghiottì il piazzale.L'incendio che aveva interessato la zona del quadrivio rese completamente impossibile l'arrivo dei soccorsi, che lo riuscirono a domare soltanto otto ore dopo, verso l'01:00 di notte del 24 gennaio. Al mattino i soccorritori dovettero scavare a lungo per cercare di mettere in salvo qualcuno ancora vivo sotto le macerie bruciate, ma non vi si trovò nessuno vivo.Ci volle molto tempo per ricostruire l'intero quadrivio e per rimettere a posto i palazzi danneggiati, mentre invece, da allora, la realizzazione del tunnel dopo la tragedia si interruppe e, a tutt'oggi, non sono più ripresi i lavori.Vi furono in tutto 11 vittime, 6 operai, 2 persone dentro le loro macchine e 3 nel palazzo crollato. Due operai riuscirono a mettersi in salvo, uscendo dal tunnel proprio poco prima dell'esplosione.L'elenco delle vittime:Michele SparacoAlfonso ScalaMario De GirolamoGiuseppe PetrelleseGennaro De LucaEmilia LaudatiFrancesco RussoPasquale SilvestroCiro VastarellaSerena De SantisStefania BelloneI corpi recuperati furono dieci. Purtroppo, solo quello della Bellone non è mai più stato ritrovato.