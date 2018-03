Terrore a Giugliano, crolla il muro del palazzo ai lati della voragine

Martedì 20 Marzo 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 17:02

Attimi di paura in via Santa Caterina da Siena a Giugliano. Il muro perimetrale di un edificio che è proprio ai lati della voragine è crollato. Le forti piogge di queste ore stanno peggiorando la situazione già critica.L’acqua piovana che si sta accumulando all’interno della voragine sta erodendo le mura circostanti al punto da provocarne il cedimento. Alcuni residenti sono scesi in strada temendo il peggio per le loro abitazioni.Da ieri notte la protezione civile della Regione con la polizia municipale è a presidio della zona. Sul posto anche delle idrovore per consentire il deflusso dell’acqua.Lo scorso 23 febbraio ci fu il crollo dell'arteria che collega via San Francesco d'Assisi ad Aversa.