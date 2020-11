Napoli zona rossa: controlli sul Lungomare e pochi a passeggio

Pochi i napoletani sul lungomare rispetto alla settimana scorsa e consistenti unità delle forze dell'ordine che invitano a tenere le distanze e a indossare la mascherina.

LEGGI ANCHE Covid, altri due morti a Torre Annunziata

Si presenta così ora la zona - alla vigilia del via alla zona rossa in Campania da domani - che negli ultimi week end era apparsa sempre gremita. Malgrado il clima dolce i napoletani, forse ormai rassegnati alle ulteriori restrizioni in arrivo, non hanno affollato Via Caracciolo e le altre strade in prossimità del lungomare. Anche il traffico veicolare appare scorrevole.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Covid, festeggiano il compleanno a casa: otto ventenni multati a... L'EPIDEMIA Campania zona rossa, Mastella:«Sbagliato, Benevento non... OROSCOPO Covid, l'astrologo “Simon and the Stars”: «Il...

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA