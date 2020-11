Covid, festeggiano il compleanno a casa: otto ventenni multati a Brescia

Una festa come niente fosse. Niente regole anti-contagio, niente distanziamenti, tantomeno mascherine indossate, tutti insieme a ballare per un compleanno ai tempi del Covid, in una regione rossa, la Lombardia. Così il party si è concluso con otto ventenni multati: in pratica tutti i partecipanti alla festa. organizzata in casa, nel quartiere Carmine, nel centro di Brescia. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato ad entrare nell'appartamento, su richiesta di intervento di alcuni residenti che nel pomeriggio avevano visto e sentito i ragazzi festeggiare. In casa a brindare c'erano tutti ventenni: contestati otto verbali di 400 euro l'uno per la violazione del decreto di contenimento dei contagi da Coronavirus.

APPROFONDIMENTI EOLIE Covid, Lipari: festa di compleanno interrotta dai carabinieri GIULIANOVA Covid, ragazzo di 19 anni isolato in mansarda per 24 giorni:... TERNI Bevute insieme e poi la foto di gruppo sui social senza mascherina:...

Covid, festa in piazza per il patrono: 7 sanzionati in Calabria

Lockdown, in Francia proroga di 15 giorni. In Svezia ricoveri aumentati del 60%

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA