Notte a Napoli, Angela fa ritrovare l'orgoglio: «Ora sveliamo a tutti una realtà meravigliosa»

Un benefattore di Napoli. Non per caso è suo cittadino onorario. «Le hai reso giustizia, contro ogni Gomorra», sbottano nei social. «L’Italia deve credere in una città come la nostra, che conserva grandi tradizioni, ma è anche dotata di un potenziale altrove inimmaginabile», scrive il sindaco Manfredi, spalleggiato dal direttore del Mann, Paolo Giulierini, con un semplice e sentito: «Grazie, Alberto». Si affollano i consensi (e qualche rara...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati