Tre importanti riconoscimenti, in ambito internazionale, premiano l'arte in Campania. L'«Artribune» elegge Andrea Viliani miglior Direttore di Museo d'Italia, per il lavoro puntuale e rigoroso su collezione e mostre temporanee svolto nell'ultimo anno della sua direzione a Napoli del Madre, con le recenti collaborazioni con Pompei e Capodimonte. Inoltre, «Il giornale della musica» indica tra i dieci migliori concerti del 2017 in Europa quello diretto dal maestro greco/russo Teodor Currentzis con il suo gruppo MusicaAeterna, concerto di chiusura del Ravellofestival, il 30 agosto scorso. «Ancora due importanti riconoscimenti per le attività culturali e artistiche della Regione Campania che confermano, anche in questo settore, una Campania delle eccellenze di livello internazionale» dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Inoltre, il Museo Archeologico nazionale di Napoli è il migliore dell'anno per la testata.

Perché rendere attuale e coinvolgente l’antico è sempre una sfida, e il museo sta portando avanti un programma di valorizzazione e modernizzazione che può essere esemplare per altri musei. Nonostante la sentenza del Tar del Lazio del 25 maggio, che aveva messo in discussione le nomine di alcuni dei super direttori nominati da Dario Franceschini, tra cui quella di Paolo Giulierini, il management del museo non si è abbattuto e ha continuato a lavorare infaticabilmente per un museo sempre più all’avanguardia all’altezza dei colleghi europei. Fino alla riconferma da parte del Consiglio di Stato, avvenuta a inizio dicembre. Per fortuna

Martedì 2 Gennaio 2018, 14:33

