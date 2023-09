Napoli sarà protagonista della prossima Columbus Day Parade che si terrà come consuetudine sulla 5th Av di New York il 9 ottobre. Alla “madre” di tutte le parate, che ha circa un milione di visitatori ogni anno con tanto di diretta televisiva negli Stati Uniti, sfilerà anche un carro proveniente da Napoli. L’idea è di due giornalisti partenopei, Luigi Liberti ed Eugenio Blasio, da anni attivi sul territorio americano con attività culturali. Dopo aver sfilato al fianco del sindaco di New York Eric L. Adams nell’edizione 2022, quest’anno hanno organizzato una serie di iniziative dedicate a Napoli. Vi sarà il carro dedicato ad Enrico Caruso, il celebre tenore nato 150 anni fa.

Durante la sfilata si esibiranno cantanti e artisti in omaggio al tenore.

Il Columbus Day, per la delegazione napoletana, comincerà qualche giorno prima, quando presso la sede della FIAO (Federazione delle associazioni italo-americane) si terrà un convegno a cui parteciperanno istituzioni e rappresentanti del mondo dell’industria sia italiana che americana. La delegazione verrà ricevuta dal console generale d’Italia a New York e farà visita all’Istituto italiano di cultura di New York per la consegna dei “Patrimonio Italiano Award” ad alcune eccellenze italiane che rappresentano un vanto per l’Italia e per le comunità di italiani all’estero.

