Coronavirus: «Il Mattino a casa», così il tuo giornale arriva gratis a domicilio

In tempi di emergenza da Coronavirus c’è sempre più bisogno di un’informazione certificata, completa, di qualità. Non a caso il governo, dall’inizio della crisi, ha deciso di mantenere aperte le edicole per l’acquisto di quotidiani e riviste, ritenendo l’informazione essenziale e fondamentale per i cittadini, anche e soprattutto in questo momento. Ogni giorno - grazie allo sforzo della società editrice, dei giornalisti, di grafici e amministrativi - Il Mattino sta informando sui fatti della Campania, dell’Italia e del mondo. E il nostro giornale, per venire incontro alle esigenze di quei suoi lettori impossibilitati in questo periodo a recarsi in edicola, lancia l’iniziativa «Il Mattino a casa»: un’operazione resa possibile, in Campania, grazie all’impegno e allo sforzo organizzativo dei distributori locali e degli edicolanti della Campania, che provvederanno ogni giorno alla consegna del Mattino direttamente a casa, per l’edizione richiesta e senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo di copertina.

I lettori che volessero cogliere l’opportunità potranno aderire telefonando, scrivendo una mail o anche inviando (se previsto) un messaggio WhatsApp per conoscere le modalità di ricezione. La consegna avverrà tramite pagamento che sarà concordato con l’edicola (o con i distributori nei casi 1 e 2 sottoindicati): euro 1.20 per tutte le edizioni, tranne quelle di Avellino e Caserta (euro 1.00).

Le telefonate, i messaggi e le mail per definire l’invio della copia per il giorno successivo (o per un periodo più lungo che il lettore indicherà) vanno effettuati esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nello schema sottostante.

1) Napoli città, Isole del Golfo e provincia Napoli nord

Telefonare a «DIFFUSION PRESS» (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.00) al numero 392–0126321; oppure inviare una mail all’indirizzo acasatua@diffusionpress.com .

In questo caso il distributore indirizzerà il lettore all’edicola aderente più vicina per la consegna dedicata a casa o, in assenza, effettuerà direttamente la consegna.

2) Salerno città più provincia di Salerno e provincia di Napoli Sud

Telefonare a «DI CANTO» (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.00) al numero 0828-340936 o 0828-340927 (interno 1). Oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 345–8670924; inviare una mail all’indirizzo latuacopia@dicantospa.it .

La consegna dedicata a casa sarà organizzata direttamente dal distributore, ma soltanto nelle aree scoperte da edicole.

3) Avellino città più provincia di Avellino, Benevento più provincia di Benevento, provincia Napoli Est e comuni del Vallo di Diano (Salerno)

Telefonare a «TESTA DORA» al numero 379–1812367 (dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 22) o inviare allo stesso numero messaggio WhatsApp; oppure inviare una mail all’indirizzo ituoigiornaliadomicilio@testadorasrl.com .

Il distributore indirizzerà il richiedente per la domiciliazione della copia all’edicola aderente al progetto e più vicina. Il pagamento sarà concordato direttamente con l’edicolante.

4) Area Caserta città più provincia di Caserta e Pozzuoli

Inviare una mail (dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 11.00) a «DIFFUSIONE TERRA DI LAVORO SRL» all’indirizzo casaedicola@dtlciccarelli.it .

Il distributore invierà l’ordine all’edicola aderente più vicina che provvederà alla consegna domiciliare.



E il nostro quotidiano, oltre all’iniziativa «Il Mattino a casa», ha già lanciato per il web da qualche giorno «Io resto a casa ma continuo a leggere Il Mattino». Si tratta di una offerta speciale per tutti i nuovi abbonati che vogliono informarsi sul sito www.ilmattino.it e leggere il giornale sfogliandolo in edizione digital.

È infatti disponibile con questa proposta un abbonamento promozionale da 15,99 euro per i primi tre mesi: con una spesa di poco superiore a 5 euro al mese, dunque, l’utente avrà accesso illimitato a tutti gli articoli contenuti nel sito e all’edizione digitale del quotidiano, disponibile ogni giorno dalle 6 su pc, tablet e smartphone, anche nei weekend, con tutte le edizioni locali (Napoli, Circondari Sud e Nord, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) e i contenuti multimediali.

Buona lettura a tutti, dunque, con «Il Mattino».

