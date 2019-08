Domenica 4 Agosto 2019, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 08:23

POZZUOLI. I Campi Flegrei perdono un pezzo importante della loro storia e cultura. E' venuto a mancare, infatti, questa mattina nella sua abitazione di Lucrino il professor Mario Sirpettino, aveva 85 anni. Giornalista e scrittore, noto per la sua cinquantennale attività tutta dedicata ai Campi Flegrei. E' stato anche corrispondente de Il Mattino. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, ha retto per molti anni la direzione generale dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli. Vincitore, nel 1981, del Premio Internazionale di Montecatini Terme per il suo libro “Il mare di marmo”, tradotto in tre lingue. Direttore del Bollettino di Storia, Scienze e Arte “I Campi Flegrei” e del mensile “Benvenuto nei Campi Flegrei”. Nel 1955 creò e fondò l’Associazione Flegrea della stampa. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica negli anni ’80 dal presidente Sandro Pertini. Nel 2008 ha pubblicato il libro “Nerone nei Campi Flegrei”, ma molte sono le sue opere che hanno avuto un gradissimo successo come "Tra Puteoli e Pompei", "Cesare Augusto nei Campi Flegrei", "La terra della Sibilla", "Le seduzioni di Baia Imperiale", "Puteoli, la Roma di Zolfo", "Mito e mistero dei Campi Flegrei" e "L'inferno sotto di noi, i Campi Flegrei".I funerali si terranno lunedì mattina presso la chiesa di San Luca di Arco Felice.