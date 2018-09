Felicori, il direttore della Reggia di Caserta premiato come rockstar culturale dell'anno

Martedì 25 Settembre 2018, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla ventitreesima edizione del MEI 2018, che si svolgerà a Faenza (RA) venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre, si aggiunge ai premiati Mauro Felicori, direttore generale della Reggia di Caserta, distintosi per aver valorizzato al massimo la Reggia di Caserta incrementando notevolmente il numero di visite annuali e la visibilità della stessa utilizzando al meglio gli investimenti pubblici. Il suo prezioso lavoro di promoter culturale ha attribuito alla Reggia l’interesse mediatico corrispondente al valore storico del sito, trasformandola in una “rockstar mediatica”.Anche quest’anno il MEI, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana che chiude la stagione dei festival estivi, trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti,presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente.Questi i grandi nomi premiati al MEI2018 già annunciati nei giorni scorsi: THE ZEN CIRCUS (“Premio PIMI 2018” riservato all’artista indipendente dell’anno), LACUNA COIL (“Premio Speciale MEI” per i loro 20 anni di carriera), EDOARDO BENNATO (“Premio Radio Rai Live”),MAURO ERMANNO GIOVANARDI(“Premio PIMI Extra Progetti Esclusivi” per l’album LA MIA GENERAZIONE),COLAPESCE (“Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente” per “Maometto a Milano”), COLOMBRE (“Premio Miglior Artista Giovane Indipendente dell’anno”), GIO EVAN (“Premio Artista Eclettico dell’Anno”), RITMO TRIBALE(“Premio Speciale MEI” per i 30 anni dal loro primo disco autoprodotto), il regista DARIO BALLANTINI ePICCOLI ANIMALI SENZA ESPRESSIONE (“Premio Speciale PIVI 2018” riservato al miglior videoclip indipendente dell’anno), KETAMA 126e CHADIA RODRIGHEZ (“Premio Hip Hop Mei”), MEZZOSANGUE (“Premio Hip Hop Speciale Mei”), COMA_COSE(“Premio Speciale Noisey”) e ARASHI(“Premio Mei Musicraiser per il crowdfunding”).Oltre agli artisti premiati, si esibiranno al MEI: La Municipal; I Figli Dell’Officina; La Stanza Di Greta;Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo in omaggio a Nick Drake;Pierpaolo Capovilla; Kutso;Bussoletti; Rezophonic, che si esibiranno con i Lacuna Coil per i loro 20 anni di carriera; Celeb Car Crash;MoterNoire; Ylenia Lucisano; Renato Caruso; Thema; Peligro; Giuseppina Torre; Zoas; Il Generatore di Tensione; Psicantria; Seawards; Le Teorie di Copernico; Macola & Vibronda; Porfirio Rubirosa; Simon Dietzsche; Danilo Ruggero; Marco Biasetti; Dlates; Valerio Sanzotta; Moreno Delsignore; Simone Leon Perron; Seraphic Eyes; Marat; Chiara Effe; Fusaro; Martina Maggi; Arashi; Lorenzo Kruger; Pupi di Surfaro; Atop the Hill; Zephiro; PH7; Quarto Stato; Angelo Cicchetti; Frankie; Osprey Dream; Alan Spicy; Blue Parrot Fishes; Giovanni Ruggero; Rossomalpelo; Asymmetry of Ego; Tribunale Obhal; Kiti; Stefano Cherchi; They Go; Virginian; Alabastrum.Il 28 settembre si svolgerà l’anteprima della rassegna dedicata al periodo storico del ’68 con i convegni “Cultura e Musiche del ’68, 50 anni dopo”, in cui interverrà anche il sociologo Marco Boato, e “1968, 50 anni dopo tra le arti e le musiche”, oltre che con la mostra “Alle radici della musica indipendente: i Manifesti dei Complessi Beat della Romagna degli Anni ‘60” a cura di Gianni Siroli. Sarà presentato, inoltre, in anteprima“Infinito 200”, album antologico che ricorda il bicentenario del capolavoro leopardiano, con ospite il cantautoreEdoardo De Angelis e si terrà ilFestival “Anatomia femminile” a cura del giornalista Michele Monina, in omaggio al cantautorato femminile.Il 29 settembre, invece, la giornata sarà dedicata alle premiazioni, alle esibizioni degli artisti presenti al MEI2018, ai workshop a cura di Riccardo De Stefano e Riccardo Galassi, e ad importanti anteprime, come quella del libro dedicato a Liberato a cura di Gianni Valentino.Si terrà, anche, la finale del Premio dei Premi, riconoscimento assegnato a d uno dei vincitori dei 10 premi dedicati ai celebri cantautori scomparsi (Premio Pierangelo Bertoli, Premio Bindi, Premio Buscaglione, Premio Alberto Cesa, Premio Ciampi, Premio Bianca d’Aponte, Premio Fabrizio De André, Premio Bruno Lauzi, Premio Andrea Parodi, Premio Manente), coordinato da Enrico Deregibus in collaborazione con l’OMP - Officina della Musica e delle Parole di Milano; il Forum del Giornalismo Musicale; la premiazione dei vincitori del contest “Non sono solo canzonette”, che celebra i 40 anni del disco “Burattino senza fili”, assegnato direttamente dal cantautoreEdoardo Bennato; la consegna dellaTarga Mei Musicletter a Kalporz(Miglior Sito Web), Reverendo Lys di Franco Dimauro (Miglior Blog Personale) e Umbria Jazz (Premio Speciale Miglior Festival Musicale Italiano); la finale del Mei Superstagecon le esibizioni di Valeria Crescenzi,Deadline-induced Panic e Riccardo Gileno; il Minifestival de l’Altoparlante;la premiazione del vincitore del “Contest iLiveMusic-Suona al MEI”, realizzato in collaborazione con l’app“iLiveMusic”Il 30 settembre, infine, vi sarà la conclusione della rassegna musicale interamente dedicata ai 40 anni dalla Legge Basaglia con "Interiezioni ",spettacolo meta - teatrale di Pierpaolo Capovilla, voce del gruppo rock “Il Teatro degli Orrori”, e il maestro Paki Zennaro, compositore sperimentale e storico collaboratore di Carolyn Carlson.In apertura si esibirà il duo dei cantautori cantautori psicotearapeutiPsicantria, formato da Gaspare Palmieri e Christian Grassilli, e nella stessa giornata verrà inoltre presentato il libro diPiero Cipriamo “Basaglia e Le Metamorfosi della Psichiatria”.Durante questa giornata sarà possibile assistere all’assegnazione del “Premio Pivi 2018 - Miglior Videoclip Indipendente Dell’anno” al video di “Maometto a Milano” di Colapesce e del “Premio Speciale Pivi 2018” a Dario Ballantini e alla band toscana Piccoli Animali Senza Espressione per il video di “In cammino”; al Forum del Giornalismo Musicale con Michele Monina,Fabrizio Galassi, Paolo Prato eRiccardo Vitanza; partecipare ad interessanti workshop curati daGiuseppe Ficaro, Giuliano Biasin eFrancesco Galassi.Concluderà la rassegna Mario Capanna, il leader del Movimento Studentesco del ’68 e autore del best seller “Formidabili quegli anni”, edito dalla casa editrice Garzanti.Inoltre, coloro che parteciperanno alla rassegna faentina potranno usufruire di un ingresso ridotto al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e avranno diritto a una riduzione del 20% sull’acquisto della card MyMAXXI presentando il biglietto di ingresso entro il 31 dicembre 2018.Il MEI è la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana che chiude la stagione dei festival estivi. Un evento che da quasi 25 anni è punto d’incontro naturale tra le realtà che hanno fatto la storia della Musica italiana degli ultimi decenni.Fin dalla prima storica edizione, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata lapiattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax) e hapremiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come ad esempio, Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Ghali, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempioDaniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e lo scorso anno ha festeggiato 20 anni di carriera, e, più recentemente i Maneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime esibizioni fuori da Roma.La squadra del MEI è composto quest’anno da: Giordano Sangiorgi (ideatore e direzione artistica), Francesco Galassi (responsabile organizzativo Mei Superstage, formazione e workshop), Cinzia Magnani (responsabile organizzativa e logistica), Roberta Barberini (responsabile Expo, Convegni e Mostre), Federico Guglielmi (responsabile PIMI – Premio Italiano Musica Indipendente), Fabrizio Galassi (responsabile PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente), Enrico Deregibus (responsabile Forum del Giornalismo Musicale e Premio dei Premi), Luca D’Ambrosio (Targa Musicletter per i Media).