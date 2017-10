Sabato 21 Ottobre 2017, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:07

TORRE DEL GRECO - Nell’ambito delle celebrazioni istituzionali della Giornata della Cultura Europea l'associazione Prometeo, che dal 994 si occupa di promozione culturale, organizza iniziative a Torre del Greco da oggi fino al 29 ottobre. In occasione dell’evento, dall’Ungheria arriverà una delegazione di studenti e docenti del liceo Ferenc Rákóczi II Gimnázium di Budapest per lo scambio culturale con il liceo Giorgio de Chirico di Torre Annunziata. Una settimana di iniziative che coinvolgono gli studenti dei due Licei per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura in senso lato e promuovere, in particolare, i valori della pace, della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli.A Torre del Greco nella Chiesa Santa Maria del Pianto di Via Purgatorio fino al 28 ottobre 2017, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ci saranno visite guidate alla Mostra "L'incredibile storia degli Ex Voto del Carmine", con ingresso gratuito a cura della Pro Loco – Torre del Greco. Aperto anche il Museo della Marineria Torrese di Piazzale Ferrovia da oggi e fino al 29 ottobre 2017, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con visite guidate alla Mostra inedita “Il Mulino sul porto”: ingresso gratuito a cura della Lega Navale italiana – Sezione di Torre del Greco.Alla Basilica Pontificia di Santa Croce da domani e fino al 29 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 visite guidate alle “Grotte di Santa Croce: un viaggio alla scoperta del sottosuolo di Torre del Greco" con il Gruppo Archeologico Torrese. Per l'occasione sarà proposto un ingresso ridotto: biglietto per adulti a 3 euro, mentre i bambini fino a 12 anni pagheranno solo 2 euro. Infine alla Chiesa di Santa Maria del Principio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 visita guidata alla Chiesa e all’Ipogeo di Santa Maria del Principio in Via Santa Maria del Principio con un contributo di 3 euro, insieme all'associazione culturale “Wesuvio” – Torre del Greco.