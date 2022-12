Napoli, morto a 64 anni l'attore e drammaturgo Francesco Silvestri

Il mondo del teatro napoletano piange la scomparsa a 64 anni di Francesco Silvestri, drammaturgo e attore di quella scena imperinata sulla ricerca e la sperimentazione.

Negli ultimi anni è stato attivo nello spazio del Teatro Libero; negli anni Ottanta il successo nell'interpretazione de «Le cinque rose di Jennifer» di Annibale Ruccello.

Nel 2003 il Premio Ubu come miglior attore non protagonista per “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo per la regia di Toni Servillo. Quindi tante soddisfazioni, come la cattedra di Scrittura Drammaturgica alla Scuola Holden di Torino, diretta da Alessandro Baricco e l'insegnamento all’accademia Teatrale Clarence fondata da lui stesso a Modica. Fuori dai circuiti accademici, non di rado si esibiva nelle carceri e negli istituti per diversamente abili.

Numerosi i testi teatrali di cui è stato autore. Ha pubblicato “Mio capitano” per i tipi della Grin Editori, il volumetto antologico di atti unici “Storiacce” (Il topolino Crick, Mon enfant, In nome del figlio, Il bambino palloncino e altri) per la E&A. Nell’aprile del 2000, la Gremese diede alle stampe il suo volume “Teatro – Una rosa, due anime, tre angeli, quattro streghe” con quattro tra le sue opere più affermate: Saro e la rosa, Angeli all’inferno, Streghe da marciapiede e Fratellini (Premio Umbria Teatro 1999).