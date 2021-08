Green pass obbligatorio nei musei, così nei luoghi d'arte a Napoli

Dall'Archeologico a Capodimonte, da Palazzo Reale al Madre, i musei napoletani sono pronti per attivare il Green pass, dal 6 agosto come in tutta Italia, e accogliere in sicurezza i tanti turisti che questa estate sono tornati numerosi a visitare i luoghi dell'arte della città.

Tablet, app, lettori ottici, le biglietterie promettono un servizio veloce ed efficiente. Tutti i visitatori, dai 12 anni, sono chiamati a esibire la certificazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati