Il lavoro c'è ma non si trova: martedì l'evento del Mattino al Museo Diocesano

Lunedì 24 Giugno 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei prossimi cinque anni (secondo l’ultimo rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal) le imprese industriali cercheranno in Italia 270mila unità nel settore della digital transformation mentre nel comparto della eco sostenibilità occorreranno circa 600mila esperti nella gestione dell’energia, nel marketing ambientale, nella chimica verde, ma è forte il sospetto che non esistano le nuove conoscenze e competenze richieste dal nostro mercato. Sarà il lavoro il tema centrale dell’incontro organizzato dal Mattino martedì 25 giugno, con rappresentanti del mondo bancario, delle imprese, dei nuovi saperi. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Gruppo Unicredit Fabrizio Saccomanni e il presidente dell’Acri Francesco Profumo.L’appuntamento è alle 17,30 presso la sala della navata gotica del Museo Diocesano in via Duomo a Napoli. L'ingresso è aperto al pubblico.