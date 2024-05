Nella città del giallo c’è un quartiere più giallo degli altri. È il Vomero, zona di nascita di due autori che più degli altri, a Napoli, hanno contribuito, in momenti diversi, allo sviluppo di questo genere: Attilio Veraldi e Maurizio De Giovanni. E dove dal 23 al 26 maggio si terrà il terzo «Festival del giallo», alla Floridiana: il tempietto posto sul belvedere del parco, è il simbolo dell’annata e ospiterà alcuni appuntamenti della rassegna, mentre il grosso degli incontri si terranno nei pressi dello scalone panoramico. La direzione artistica è di Ciro Sabatino mentre l’organizzazione, con la presidenza di De Giovanni, è a cura della libreria Iocisto e dell’associazione Gialli.it.

Partecipano autori da tutta Italia e anche da fuori, a partire da Carmen Mola, una volta considerata la Elena Ferrante spagnola: in realtà è lo pseudonimo di un collettivo formato da tre scrittori e sceneggiatori, Jorge Díaz Cortés, Agustín Martínez e Antonio Santos Mercero. Il loro esordio è avvenuto nel 2018 con il romanzo La sposa di sangue, prima parte di una trilogia tradotta in otto paesi proseguita con La red púrpura l'anno successivo e La nena nel 2020; interverranno venerdì 24 alle 18. In locandina anche Wulf Dorn, bestsellerista tedesco, sabato alle 16, e nel giorno di chiusura, Susana Martin Gijon, ancora dalla Spagna.

Il programma del primo giorno vede al centro il true crime, tendenza letteraria in ascesa che unisce fatti reali a una narrazione romanzata. Due i momenti legati al genere: alle 17 la giornalista Annalisa Angelone presenterà il suo Il caso Lady D (Polidoro). A seguire si parlerà del caso di Anna Parlato Grimaldi con Sabatino, il magistrato Raffaele Marino, Laura Marinaro ed Elvira Grimaldi, figlia della giornalista uccisa nel 1981. La serata sarà dedicata al processo a un autore del passato, format abituale del festival: quest’anno tocca ad Agatha Christie, il pubblico ministero sarà il magistrato Raffaele Marino.

Venerdì tornerà un altro appuntamento della kermesse, la colazione con gli autori: Luca Crovi, tra i maggiori esperti del giallo in Italia, inaugurerà l’appuntamento incontrando Sara Bilotti. Nel pomeriggio ci sarà Gabriella Genisi e i suoi Spaghetti all’assassina (Sonzogno) per un incontro dedicato al binomio delitti & cucina. Alle 20 lo spettacolo scritto da de Giovanni, «Pugni nel cuore» con Marco Zurzolo e Marianita Carfora.

Sabato il clou della manifestazione con Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto e Marco Vichi, mentre l’attore Gigio Alberti parlerà di L’isola del tesoro di Stevenson. Domenica chiusura con Alessandro Robecchi, Francois Morlupi, Davide Longo, Diego Lama e Maria Elisa Aloisi.

Tra le attività collaterali, il pubblico potrà usare le scacchiere e magari affrontare la campionessa italiana Maria Grazia De Rosa; il workshop di scrittura con Franco Forte, e un «gioco indagine» da condurre tra un incontro e un firmacopie.