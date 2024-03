Napoli, in Villa Floridiana torna a splendere lo scalone del Belvedere, dopo il restyling

Torna a splendere il monumentale scalone del Belvedere, in Villa Floridiana, a Napoli.

Riaperto al pubblico, dopo i recenti interventi di restauro, lo scalone della celebre dimora fatta costruire sulla collina del Vomero, da Ferdinando I di Borbone, re delle due Sicilie, per la moglie morganatica, Lucia Migliaccio di Partanna, duchessa di Floridia, assieme alla fontana e il tempietto dorico, rappresentano pregevoli opere edilizie di gusto neoclassico, nonché punto privilegiato verso il panorama su Napoli e il golfo, con Capri sullo sfondo.

«Salutiamo la primavera con le nuove fioriture di viole del pensiero, che decorano la scalinata e rallegrano la sosta dei visitatori presso i sedili in marmo e pietra lavica che la fiancheggiano e che tornano finalmente ad essere fruibili. Lavoriamo ogni giorno per una Floridiana più bella e accogliente per tutti e, insieme a voi, ce ne prendiamo cura». È il commento entusiasta che accompagna la riapertura, sulla ufficiale Facebook del Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in villa Floridiana.

Una pregevole raccolta che con le sue seimila opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII al XIX secolo, rappresenta un'eccellenza dell'offerta museale a Napoli.

Dall'ultimo censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, curato dal FAI, la Floridiana, si è aggiudicata il 234 posto, nella classifica nazionale dei beni architettonici nazionali, con 568 voti.