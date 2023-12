Bomba molotov in Comune, paura a Cellole: s'indaga sul movente

Un "segnale", un avvertimento come non si vedeva da tantissimo tempo in provincia di Caserta. Una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile collegata a un innesco rudimentale azionabile con due sigarette, è esplosa nel corridoio del Comune di Cellole. E' successo questa mattina. L'esplosione ha provocato un incendio di medie dimensioni domato con gli estintori dagli impiegati della casa comunale. Annerite le pareti e il soffitto del corridoio. Le indagini sono nelle mani dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca. La bottiglia incendiaria è stata sottoposta a sequestro. Nessuna spiegazione è stata fornita dal sindaco, Guido Di Leone.