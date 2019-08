Bomba carta nella notte, danni alla stazione Circum di San Giorgio a Cremano

Giovedì 1 Agosto 2019, 12:32

Paura tra i residente ieri sera intorno alle 22 nella città di Massimo Troisi. Un forte boato ha allarmato i cittadini che tranquilli nelle proprie case o in strada, hanno sentito un forte boato provenire dal centro della piazza. Ad esplodere una bomba carta davanti all’uscita della stazione principale di San Giorgio a Cremano. Per fortuna non ci sono stati feriti ma la condizione della struttura della circumvesuviana versa in condizioni di pericolo.Il petardo è stato fatto scoppiare vicino ad un muretto che è stato completamente danneggiato, ma il forte botto ha fatto crollare le plafoniere della struttura, con vetri a terra e pericolosità per i passanti. Grazie però alla presenza delle telecamere la polizia sta controllando i filmati per poter individuare i responsabili.Un ennesimo episodio che ha generato malcontento fra la cittadinanza. Numerosi infatti i sentimenti che prevalongo : chi manifesta la volontà di andar via; chi chiede maggiore sicurezza e civilità. Chi invece, chiede sanzioni più amari per chi commette reati che vadano ad intaccare la tranquillità e sicurezza cittadina.