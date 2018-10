Trento, bomba carta esplode contro sede della Lega dove è atteso Salvini

La sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale, è stata presa di mira nella notte. Un boato e sono andati in frantumi alcuni vetri. Proprio la sede del partito è una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino.L'episodio è accaduto nella notte e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una bomba carta. Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: «Ancora fischia il vento».LEGGI ANCHE Studenti in piazza, bruciati manichini. Salvini: «Gesto schifoso». Di Maio: «Parliamo»